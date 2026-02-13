Et pourquoi pas empêcher la nuit de tomber ! – Cie Oui Sire, Gare Saint Sauveur, Lille

Et pourquoi pas empêcher la nuit de tomber ! – Cie Oui Sire Mercredi 1 avril, 10h30, 16h30 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T16:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00

Un conte (presque) philosophique, en musique, théâtre d’ombre et marionnettes qui dénonce (presque) subtilement de nombreux travers sociaux… Spectacle croisant plusieurs disciplines des arts vivants et tout public, Et pourquoi pas empêcher la nuit de tomber ! mêle conte, théâtre d’ombres, musiques et marionnettes.

Du haut de sa tour, une Altesse-enfant-oiseau indolente règne sur sa ville, avec l’aide de son valet. Les habitant-es craignant ce que cache l’obscurité de la nuit, de lumineuses solutions successives sont proposées et testées. Des petites flammes aux réseaux d’éclairages, sa Majesté se laisse porter par l’ambition et la folie des grandeurs !

Découvrez le teaser : https://youtu.be/J83eeLvdkDQ?si=Q_w7dQi17RrXHVWU

Gratuit sur inscription

Durée 1 h

A partir de 7 ans

Mercredi 1er avril, 10 h 30 & 16 h 30

Billetterie : https://my.weezevent.com/pourquoi-pas-empecher-la-nuit-de-tomber-cie-oui-sir

————————–

Ecriture, jeu, manipulation, chant et musique live : Coraline Charnet , Amélie yaiche, Laura Le Velly, Chloé Penet ; Regard extérieur et technique : Tristan Lacaze ; Conception décor et marionnettes : Coraline Charnet , Amélie Yaiche ; Composition musicale : Chloé Penet, Coraline Charnet ; Aide à la résidence, l’Hopitau-Laboratoire des arts de la marionnette, commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine, commune de Fégréac, commune de Renac, le Strapontin à Pont-Scorff. © DR

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/pourquoi-pas-empecher-la-nuit-de-tomber-cie-oui-sir »}] [{« data »: {« author »: « Oui Sire », « cache_age »: 86400, « description »: « La Compagnie Oui Sire vous pru00e9sente sa cru00e9ation 2023 – thu00e9u00e2tre d’ombres | marionnettes | musiques live – u00e0 travers ce court teaser. nn1h – tout public u00e0 partir de 7 ansnncontact mail : ouisire.cie@gmail.com nfacebook : etpourquoipasempecherlanuitdetomberninstagram : oui.sire », « type »: « video », « title »: « Et pourquoi pas empu00eacher la nuit de tomber ! [Teaser / cie Oui Sire] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/J83eeLvdkDQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=J83eeLvdkDQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCt51UnLNDyTX6h-IoIiaBXw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/J83eeLvdkDQ?si=Q_w7dQi17RrXHVWU »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 301, « description »: « Spectacle transdisciplinaire et tout public qui mu00eale conte, thu00e9u00e2tre d’ombres, musiques et marionnettes. « Du haut de sa tour, une Altesse-enfant-oiseau indolente ru00e8gne sur sa ville, avec lu2019aide de son valet. Les habitant-es craignant ce que cache lu2019obscuritu00e9 de la nuit, de lumineuses solutions successives sont proposu00e9es et testu00e9es. Des petites flammes aux ru00e9seaux du2019u00e9clairages, sa Majestu00e9 se laisse porter par lu2019ambition et la folie des grandeurs ! Tout public, u00e0 partir de 7 ans Ecriture, jeu, manipulation, chant et musique live : Coraline Charnet , Amu00e9lie yaiche, Laura Le Velly, Chlou00e9 Penet Regard extu00e9rieur et technique : Tristan Lacaze Conception du00e9cor et marionnettes : Coraline Charnet , Amu00e9lie Yaiche Composition musicale : Chlou00e9 Penet, Coraline Charne tAide u00e0 la ru00e9sidence, lu2019Hopitau-Laboratoire des arts de la marionnettes », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Pourquoi pas empu00eacher la nuit de tomber – Cie oui sir », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1440069.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/pourquoi-pas-empecher-la-nuit-de-tomber-cie-oui-sir », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 400}, « link »: « https://my.weezevent.com/pourquoi-pas-empecher-la-nuit-de-tomber-cie-oui-sir »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Un spectacle tout public mêlant conte, musique, théâtre d’ombres et marionnettes, qui dénonce avec humour les travers sociaux et la folie des grandeurs d’un pouvoir trop lumineux.

DR