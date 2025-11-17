Et Pourquoi pas se former au métier Conducteur de bus en contrat d’apprentissage au sein de KEOLIS AMOR ! Agence RENNES EST Rennes

Et Pourquoi pas se former au métier Conducteur de bus en contrat d'apprentissage au sein de KEOLIS ARMOR ! Agence RENNES EST Rennes Lundi 17 novembre, 08h00

KEOLIS ARMOR RECHERCHE SES TALENTS DE DEMAIN, VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 29 ANS ? Devenez conducteur/conductrice de transport de voyageurs. KEOLIS ARMOR recrute des Apprentis pour être formés au métier de Conducteur de Transport en commun dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 6 mois débouchant sur un CDI. DESCRIPTIF – Au volant d’un car ou d’un bus, vous assurez une mission de transport sur nos lignes : – Vous êtes en charge de la vente de titres de transport, l’accueil et l’information auprè

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine