Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »? Castelnaud-la-Chapelle
dimanche 20 septembre 2026 · Castelnaud-la-Chapelle
Informations pratiques
Castelnaud-la-Chapelle
Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »?
Salle Tournepique Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’amicale laïque organise une aprés- midi jeux de société le dimanche 20 septembre à partir de 14h00 à la salle Tournepique.
Entrée gratuite.
Renseignements au 06 70 49 70 44 .
L’amicale laïque organise une aprés- midi jeux de société le dimanche 20 septembre à partir de 14h00 à la salle Tournepique.
Entrée gratuite.
Renseignements au 06 70 49 70 44 . .
Salle Tournepique Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 70 44
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English : Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »?
The La%EFque Social Club is hosting a board game afternoon on Sunday, September 20, starting at 2:00 p.m. at the Tournepique Hall.
Free admission.
For more information, call 06 70 49 70 44.
L’événement Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »? Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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