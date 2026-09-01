Informations pratiques

Castelnaud-la-Chapelle

Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »?

Salle Tournepique Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’amicale laïque organise une aprés- midi jeux de société le dimanche 20 septembre à partir de 14h00 à la salle Tournepique.

Entrée gratuite.

Renseignements au 06 70 49 70 44 .

L’amicale laïque organise une aprés- midi jeux de société le dimanche 20 septembre à partir de 14h00 à la salle Tournepique.

Entrée gratuite.

Renseignements au 06 70 49 70 44 . .

Salle Tournepique Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 70 44

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English : Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »?

The La%EFque Social Club is hosting a board game afternoon on Sunday, September 20, starting at 2:00 p.m. at the Tournepique Hall.

Free admission.

For more information, call 06 70 49 70 44.

L’événement Et pourquoi pas un après-midi « Jeux de société »? Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne