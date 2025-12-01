Et pourtant elle tourne Le Geyser Bellerive-sur-Allier
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Et pourtant elle tourne » Un moment sensible et joyeux pour grands et petits, avec l’énergie maison d’Euphoric Mouvance.
Un spectacle de Noël ludique et scientifique, parfait pour une sortie en famille à partir de 7 ans.
Le Geyser 43 rue Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 32 91 contact@euphoric-mouvance.fr
English :
« Et pourtant elle tourne »: a sensitive and joyful moment for young and old, with the in-house energy of Euphoric Mouvance.
A playful, scientific Christmas show, perfect for a family outing for ages 7 and up.
German :
« Et pourtant elle tourne »: Ein sensibler und fröhlicher Moment für Groß und Klein, mit der hausgemachten Energie von Euphoric Mouvance.
Ein spielerisches und wissenschaftliches Weihnachtsspektakel, perfekt für einen Familienausflug ab 7 Jahren.
Italiano :
« Et pourtant elle tourne » (eppure gira): un momento sensibile e gioioso per grandi e piccini, con l’energia interna di Euphoric Mouvance.
Uno spettacolo natalizio giocoso e scientifico, perfetto per una gita in famiglia per i bambini dai 7 anni in su.
Espanol :
« Et pourtant elle tourne » (Y sin embargo gira): un momento sensible y alegre para grandes y pequeños, con la energía propia de Euphoric Mouvance.
Un espectáculo navideño lúdico y científico, perfecto para una salida familiar para niños a partir de 7 años.
