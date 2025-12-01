Et pourtant elle tourne Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Et pourtant elle tourne Le Geyser Bellerive-sur-Allier dimanche 21 décembre 2025.

Et pourtant elle tourne

Le Geyser 43 rue Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Et pourtant elle tourne » Un moment sensible et joyeux pour grands et petits, avec l’énergie maison d’Euphoric Mouvance.

Un spectacle de Noël ludique et scientifique, parfait pour une sortie en famille à partir de 7 ans.

Le Geyser 43 rue Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 32 91 contact@euphoric-mouvance.fr

English :

« Et pourtant elle tourne »: a sensitive and joyful moment for young and old, with the in-house energy of Euphoric Mouvance.

A playful, scientific Christmas show, perfect for a family outing for ages 7 and up.

German :

« Et pourtant elle tourne »: Ein sensibler und fröhlicher Moment für Groß und Klein, mit der hausgemachten Energie von Euphoric Mouvance.

Ein spielerisches und wissenschaftliches Weihnachtsspektakel, perfekt für einen Familienausflug ab 7 Jahren.

Italiano :

« Et pourtant elle tourne » (eppure gira): un momento sensibile e gioioso per grandi e piccini, con l’energia interna di Euphoric Mouvance.

Uno spettacolo natalizio giocoso e scientifico, perfetto per una gita in famiglia per i bambini dai 7 anni in su.

Espanol :

« Et pourtant elle tourne » (Y sin embargo gira): un momento sensible y alegre para grandes y pequeños, con la energía propia de Euphoric Mouvance.

Un espectáculo navideño lúdico y científico, perfecto para una salida familiar para niños a partir de 7 años.

L’événement Et pourtant elle tourne Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations