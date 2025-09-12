Et puis Place du Golhérez Auray

Et puis Place du Golhérez Auray dimanche 8 février 2026.

Et puis

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08 16:15:00

Date(s) :

2026-02-08

Marionnette théâtre de papier musique

Dès 4 ans sans paroles

Nouvelle création de La SoupeCie, alliant marionnettes, théâtre de papier et musique, ET PUIS transpose sur scène le superbe ouvrage éponyme du duo d’illustrateur.rices très créatif Icinori, sous forme d’une ample fresque visuelle et sonore qui entre en résonance profonde avec notre époque.

ET PUIS déroule l’histoire d’un paysage naturel luxuriant transformé au fil des mois et des saisons par de mystérieux personnages, mi-hommes mi-outils. Tout un bestiaire de marionnettes évolue au milieu d’un décor hétéroclite, pareil à un chantier en mouvement permanent. La forêt et son petit peuple croisent les tractopelles, les ouvriers-architectes tranchent la montagne, abattent les arbres et vident la nature de ses habitants fantastiques… et puis… à nous d’inventer la suite !

Comme dans un rêve, la SoupeCie déploie les couleurs de ce panorama complexe et foisonnant, dans un univers peuplé de marionnettes et de sonorités étonnantes. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée imaginaire explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Et puis Auray a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon