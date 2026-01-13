Et puis Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes 25 et 26 janvier Ille-et-Vilaine

de 3,50€ à 10€

Cette fable écologique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

Eric Domenicone • La Soupe Cie • Grand Est

Marionnettes, théâtre de papier et images projetées • Tout public dès 4 ans • 45 mn

D’après l’album de Icinori (Mayumi Otero & Raphael Urwiller)

Un paysage sauvage et luxuriant se transforme de saison en saison par l’action de mystérieux personnages, mi hommes-mi outils. Animaux, humains et créatures fantastiques se croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde. Et Puis c’est un grand livre d’images adapté pour la scène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T15:30:00.000+01:00

https://www.lillicojeunepublic.fr/Et-puis.html

Lillico, Salle Guy Ropartz 14 Rue Guy Ropartz, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



