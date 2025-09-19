Et puis Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

La Soupe Compagnie

Théâtre d’objets. Tout public, dès 4 ans

Alliant marionnettes, théâtre de papier et musique, La Soupe Compagnie adapte pour la scène le superbe livre d’images Et puis, signé du très créatif duo Icinori. Poétique et fascinant, il décline l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant qui se métamorphose de saison en saison.

Se jouant de l’absurde et de l’étrange, sans mot ou presque, cette magnifique fresque visuelle et sonore porte le récit des bouleversements du monde. La scénographie en perpétuel mouvement est peuplée d’animaux et d’humains dans un décor tantôt réaliste, tantôt fantastique. Dans une symphonie de sons, une patineuse danse et virevolte, un yeti traverse, un cerf rencontre une biche, une bûche dotée de jambes danse avec une chenille… À travers les tableaux colorés, le paysage se transforme sous l’action de mystérieux ouvriers du changement, mi hommes mi outils.

Un spectacle qui interroge l’avenir sans drame et invite petits et grands à réfléchir sur les liens complexes qu’entretiennent l’être humain et la nature.

Tarifs 12€ / 10€ / 8€ / 6€ .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

