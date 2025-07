Et puis on a sauté Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Salle des fêtes Malicorne-sur-Sarthe

Salle des fêtes 31 rue Girard Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-24 14:30:00

fin : 2025-08-24 15:45:00

2025-08-24

Une aventure jusqu’aux confins de l’espace-temps, qui interroge la relation parents enfants

Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. À l’étage en dessous les parents, divorcés, parlent planning.

Pourquoi les parents sont-ils toujours occupés à autre chose qu’à passer du temps avec leurs enfants ?

Puisque c’est comme ça, il va falloir attirer leur attention et pour cela quelle meilleure idée qu’une… énorme bêtise ?

Tout public, conseillé à partir de 8 ans.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

Salle des fêtes 31 rue Girard Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

An adventure to the farthest reaches of space-time, that questions the relationship between parents and children

German :

Ein Abenteuer bis an den Rand der Raumzeit, das die Beziehung zwischen Eltern und Kindern hinterfragt

Italiano :

Un’avventura ai confini dello spazio e del tempo, che esplora il rapporto tra genitori e figli

Espanol :

Una aventura en los confines del espacio y el tiempo que explora la relación entre padres e hijos

