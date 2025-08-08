Et puis Théâtre & marionnettes La Maison du Théâtre Brest

Et puis Théâtre & marionnettes

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 15:45:00

Date(s) :

2026-01-21

Adapté de l’album jeunesse du même nom, signé par ICINORI, duo d’auteurs-illustrateurs multi-primé, Et Puis invite les jeunes spectateurs dans un monde peuplé d’animaux, de créatures fantastiques et d’humains inoffensifs.

Ce spectacle se déploie comme un pop-up vivant et transporte les enfants dans un univers coloré où les saisons se succèdent pour mieux nous parler de notre rapport à la nature. Unissant musique, marionnettes et théâtre de papier au gré de tableaux sans paroles, cette œuvre poétique donne vie à un univers en mouvement, proposant une expérience sensorielle. Une véritable invitation à la contemplation et à la réflexion, un moment suspendu où l’imaginaire prend le pas sur le quotidien. D’une beauté à couper le souffle !

La SoupeCie (Grand Est)

Informations pratiques

A partir de 4 ans.

Durée 45 minutes.

Proposé par la compagnie La SoupeCie (Grand Est). .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Et puis Théâtre & marionnettes Brest a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole