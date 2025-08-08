Et puis Théâtre & marionnettes La Maison du Théâtre Brest
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 15:45:00
2026-01-21
Adapté de l’album jeunesse du même nom, signé par ICINORI, duo d’auteurs-illustrateurs multi-primé, Et Puis invite les jeunes spectateurs dans un monde peuplé d’animaux, de créatures fantastiques et d’humains inoffensifs.
Ce spectacle se déploie comme un pop-up vivant et transporte les enfants dans un univers coloré où les saisons se succèdent pour mieux nous parler de notre rapport à la nature. Unissant musique, marionnettes et théâtre de papier au gré de tableaux sans paroles, cette œuvre poétique donne vie à un univers en mouvement, proposant une expérience sensorielle. Une véritable invitation à la contemplation et à la réflexion, un moment suspendu où l’imaginaire prend le pas sur le quotidien. D’une beauté à couper le souffle !
La SoupeCie (Grand Est)
Informations pratiques
A partir de 4 ans.
Durée 45 minutes.
Proposé par la compagnie La SoupeCie (Grand Est). .
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
