Et puis, Théâtre Michel Humbert, Langres

Et puis Mercredi 18 mars, 11h30 Théâtre Michel Humbert Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T11:30:00+01:00 – 2026-03-18T12:15:00+01:00

Fin : 2026-03-18T11:30:00+01:00 – 2026-03-18T12:15:00+01:00

l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi-hommes, mi-outils.

Une multitude de micro-narrations émaillent cette métamorphose de la nature. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

Théâtre Michel Humbert 55 Rue Diderot, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est

Adaptation de l’album poétique et surprenant d’Icinori pour la scène, Et puis invite les jeunes spectateurs à plonger dans une grande fresque visuelle et musicale Jeune public / Famille Théâtre d’objets

©Forêt-pop-up