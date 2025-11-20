Et que tu te portes bien Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Et que tu te portes bien

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-22 19:30:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22

L’histoire 600 lettres d’amour trouvées dans une poubelle par Léa Promaja, documentariste radio triévoise, dans une rue de Lisbonne en 2009.

.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

The story: 600 love letters found in a garbage can by Léa Promaja, a radio documentary-maker from Trier, on a Lisbon street in 2009.

German :

Die Geschichte: 600 Liebesbriefe, die die Radiodokumentarfilmerin Léa Promaja aus Triévoise 2009 auf einer Straße in Lissabon in einem Mülleimer gefunden hat.

Italiano :

La storia: 600 lettere d’amore trovate in un cestino della spazzatura da Léa Promaja, documentarista radiofonica di Triven, in una strada di Lisbona nel 2009.

Espanol :

La historia: 600 cartas de amor encontradas en una papelera por Léa Promaja, documentalista radiofónica de Triven, en una calle de Lisboa en 2009.

