Et que vive L’Hermione Forme de Radoub Anglet

Deux journées exceptionnelles d’ouverture au public du chantier de restauration de L’Hermione vous sont proposées.

Vous pourrez notamment assister à la fabrication d’un faering, bateau de pêche traditionnel scandinave en bois, ainsi qu’à la réalisation de son gréement, assurées par les marins et bénévoles de l’Association.

Des démonstrations d’outils anciens de charpente seront également proposées.

Des associations maritimes partenaires seront présentes pour faire découvrir leurs activités et leur savoir-faire.

Un espace buvette et restauration sera ouvert tout au long de ces deux journées, avec la possibilité de participer à un repas partagé. .

Forme de Radoub 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

