Et que vive l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne

Le 7 mars prochain, l’Hermione vous ouvre ses portes pour un week-end festif et maritime au cœur de Bayonne. Venez (re)découvrir le navire et profiter d’animations, de concerts et de moments conviviaux dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. L’entrée sur le site est libre, sans réservation, tout au long de ces deux jours. Plusieurs temps forts rythmeront le week-end des concerts et visites flash qui nécessitent une inscription préalable afin de nous permettre d’anticiper l’accueil du public et de garantir de bonnes conditions de visite, mais aussi des animations autour de la navigation. En ce qui concerne les repas, avec réservation obligatoire, vous pourrez profiter de moments gourmands à bord. Ces fêtes maritimes sont l’occasion de soutenir l’Hermione, de partager un moment unique à bord d’un navire emblématique et de faire vivre ensemble le patrimoine maritime. .

