Et si Bach avait dix ans ?, Chapelle de Rosquelfen, Bon Repos sur Blavet

Informations pratiques

Et si Bach avait dix ans ? Dimanche 20 septembre, 16h30 Chapelle de Rosquelfen Côtes-d’Armor

8 € pour les adultes, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La compagnie La Brodeuse de Nuit invite le public à suivre les pas du jeune Johann Sebastian, orphelin curieux, insolent et bagarreur, sur un chemin initiatique où le violoncelle dialogue avec les percussions et les légendes de la Forêt-Noire. Porté par Suzanne Fischer, Jérôme Kérihuel et Étienne Sibéril, Bach Ground revisite la musique baroque loin de toute austérité, à hauteur d’enfant.

Chapelle de Rosquelfen Rosquelfen, 22570, Bon-Repos-sur-Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 Laniscat Côtes-d’Armor Bretagne 06 01 71 51 53 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA22000040 La chapelle est une ancienne église paroissiale, desservant la paroisse de Rosquelfen. L’édifice est édifié sur un ancien sanctuaire dédié à la Vierge. On a pensé longtemps qu’elle fut construite au XVIe siècle, mais des recherches récentes ont permis de montrer des éléments remontant à la seconde moitié du XIVe siècle. Le clocher, lui est daté de 1668.

La chapelle fut restaurée plusieurs reprises depuis les années 1950.

En 2016, grâce à la fondation du patrimoine et à l’association « Les Amis de la chapelle de Rosquelfen », la charpente et la toiture ont été rénovées.

Dans le cimetière aux abords de la chapelle, s’élève un calvaire monumental du XVIe siècle.

La compagnie _La Brodeuse de Nuit_ invite le public à suivre les pas du jeune Johann Sebastian, orphelin curieux, insolent et bagarreur, sur un chemin initiatique où le violoncelle dialogue avec les…

PAH des Rohan