Et si c’était elle ? Une comédie de Franck Buirod | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Et si c’était elle ? Une comédie de Franck Buirod | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 21:50:00

Date(s) :

2026-03-20

Venez voir la comédie Et si c’était elle ? de Franck Buirod

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Franck Buirod’s comedy Et si c’était elle?

L’événement Et si c’était elle ? Une comédie de Franck Buirod | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-18 par Clermont Auvergne Volcans