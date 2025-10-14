Et si c’était émotionnel ? Centre International de Séjour Laval

Centre International de Séjour 109 Avenue Pierre de Coubertin Laval Mayenne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 21:00:00

2025-10-14

Atelier-conférence “Et si c’était émotionnel ?”Vous sentez parfois que vos émotions vous dépassent, que certains blocages reviennent sans cesse, sans explication logique ? Venez trouver des réponses ! Espace bienveillant et convivial.

Atelier-conférence à Laval “Et si c’était émotionnel ?”

Mardi 14 octobre 2025, 18h–21h

CIS Salle Montréal Laval

Animé par Anne Mazurier (mentorat de vie, magnétisme, kinésiologie).

Pourquoi participer ?

Vous sentez parfois que vos émotions vous dépassent, que certains blocages reviennent sans cesse, sans explication logique ?

Cet atelier-conférence est une invitation à

– Comprendre le lien entre émotions, inconscient et mal-être (stress, fatigue, angoisse, perte d’envie…).

– Découvrir comment vos expériences passées influencent vos réactions d’aujourd’hui.

– Explorer des outils concrets pour mieux écouter, décoder et transformer vos émotions.

– Repartir avec des clés pratiques pour retrouver clarté, apaisement et confiance.

Ce qui rend cet atelier unique

Un espace sécurisant et bienveillant.

Des exercices simples mais puissants pour expérimenter par vous-même.

Une pause gourmande offerte pour souffler et partager.

Sur inscription places limitées

Tèl. 07 49 51 28 77 / Mail vibriss.kinesiologiemagnetisme@gmail.com .

Centre International de Séjour 109 Avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 49 51 28 77 vibriss.kinesiologiemagnetisme@gmail.com

English :

What if it’s emotional? Do you sometimes feel that your emotions are getting the better of you, that certain blocks keep coming back, without any logical explanation? Come and find some answers! A friendly, caring space.

German :

Workshop-Konferenz « Was, wenn es emotional ist? » Sie haben manchmal das Gefühl, dass Ihre Emotionen Sie überfordern, dass bestimmte Blockaden immer wieder auftauchen, ohne dass es dafür eine logische Erklärung gibt? Kommen Sie und finden Sie Antworten! Wohlwollender und freundlicher Raum.

Italiano :

Vi capita di avere la sensazione che le vostre emozioni abbiano la meglio su di voi, che certi blocchi continuino a ripresentarsi senza una spiegazione logica? Venite a trovare delle risposte! Uno spazio amichevole e attento.

Espanol :

¿Y si es emocional? ¿Siente a veces que sus emociones le dominan, que ciertos bloqueos vuelven una y otra vez, sin ninguna explicación lógica? Ven a buscar respuestas Un espacio acogedor y afectuoso.

L’événement Et si c’était émotionnel ? Laval a été mis à jour le 2025-09-16 par LAVAL TOURISME