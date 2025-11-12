Et si c’était nous qui faisions bouger les lignes ? Cité des Transitions Marseille 4e Arrondissement

Et si c’était nous qui faisions bouger les lignes ?

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 19h. Cité des Transitions 47 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-12 19:00:00

Nous vous donnons rendez-vous à Marseille pour une table ronde intitulée Le pouvoir citoyen et si c’était nous qui faisions bouger les lignes ?

Participez à un échange passionnant sur l’engagement et l’impact qu’il peut avoir sur le monde ! Une table ronde organisée par le groupe local de Marseille, avec pour intervenantes:



– Ly Katekondji, militante à la coalition Comm’un Possible Marseille et représentante de Marseille en transition



– Sarah Cleaver, chargée de campagne au Collectif pour une Transition Citoyenne



– Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France .

Cité des Transitions 47 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We look forward to seeing you in Marseille for a round-table discussion entitled Citizen power: what if we were the ones moving the lines?

German :

Wir treffen uns in Marseille zu einem Rundtischgespräch mit dem Titel Bürgermacht: Und wenn wir es sind, die die Linien bewegen?

Italiano :

Vi aspettiamo a Marsiglia per una tavola rotonda dal titolo Potere ai cittadini: e se fossimo noi a muovere le linee?

Espanol :

Le esperamos en Marsella para una mesa redonda titulada Poder ciudadano: ¿y si fuéramos nosotros los que movemos las líneas?

