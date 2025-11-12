Et si c’était nous qui faisions bouger les lignes ? Cité des Transitions Marseille 4e Arrondissement
Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 19h. Cité des Transitions 47 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Nous vous donnons rendez-vous à Marseille pour une table ronde intitulée Le pouvoir citoyen et si c’était nous qui faisions bouger les lignes ?
Participez à un échange passionnant sur l’engagement et l’impact qu’il peut avoir sur le monde ! Une table ronde organisée par le groupe local de Marseille, avec pour intervenantes:
– Ly Katekondji, militante à la coalition Comm’un Possible Marseille et représentante de Marseille en transition
– Sarah Cleaver, chargée de campagne au Collectif pour une Transition Citoyenne
– Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France .
Cité des Transitions 47 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
We look forward to seeing you in Marseille for a round-table discussion entitled Citizen power: what if we were the ones moving the lines?
German :
Wir treffen uns in Marseille zu einem Rundtischgespräch mit dem Titel Bürgermacht: Und wenn wir es sind, die die Linien bewegen?
Italiano :
Vi aspettiamo a Marsiglia per una tavola rotonda dal titolo Potere ai cittadini: e se fossimo noi a muovere le linee?
Espanol :
Le esperamos en Marsella para una mesa redonda titulada Poder ciudadano: ¿y si fuéramos nosotros los que movemos las líneas?
