Et si cette année, on célébrait les ères de manière audacieuse ? 23 et 24 mai Hôtentique Bordeaux Entrée libre

Hôtentique Bordeaux & Les Essentielles du Bijou présentent :

Le Marché des Créateurs – Édition spéciale Fête des Mères

✨ L’art du geste, la magie du fait-main, la fête des mères autrement

Et si cette année, on célébrait les mères de manière audacieuse ?

Les 23 et 24 mai 2025, le temps d’un moment suspendu doux et inspirant, Les Essentielles du Bijou investissent Hôtentique Bordeaux pour un marché de créateurs unique, placé sous le signe de l’artisanat, du lien et de l’émotion.

Un écrin raffiné et chaleureux, une sélection d’artisans passionnés, des ateliers à vivre, un food court aux saveurs italiennes… Ici, tout célèbre le geste répété, le savoir-faire transmis, la beauté de l’unique.

L’artisanat au cœur de l’expérience

Chaque pièce présentée est née d’un geste précis, répété, peaufiné — celui de l’artisan qui façonne, transforme et insuffle la vie à la matière.

Bijoux, accessoires, objets d’art ou de décoration… Seize créateurs locaux vous accueillent dans un univers vivant où chaque création raconte une histoire.

Un marché ? Non. Une parenthèse d’excellence, vibrante et humaine.

✨ Les marques à découvrir :

Des univers singuliers, poétiques, délicats ou audacieux… Voici celles et ceux qui feront vibrer les murs d’Hôtentique Bordeaux :

● 71 bis, Manchettes et accessoires de mode rétro-chic

● Anne Sophie d’Amiens, Tenues d’intérieur Haut de gamme

● Anthony Thévenoux, Accessoires textiles artisanaux élégants

● Fiori di Pasta, Food court italien aux saveurs fraîches et généreuses

● L’Atelier des Poissons Volants, Création de manches à air en forme de carpes koï

● Les Accessoires de Vania, Bijoux minéraux et colorés

● Les Jolis Bonheurs, Bijoux délicats et inspirants

● Les Sauvignonnes, Vins et cuvées sans alcool

● Miluccia, Fleurs durables en papier

● Moodéa, Toiles texturées artisanales françaises

● Océopin, Beauté & soin à base de pin maritime

● Oh my Baie, Vin biologique désalcoolisé

● Onitscha Création, Bijoux audacieux artisanaux en céramique

● Plantapolis, Design et création végétale

● Raconte-moi un thé, Thés et accessoires pour le thé

● Salt Ceramics, Céramiques brutes et raffinées

● Sylvie Luciani Bijoux, Bijoux précieux, fins et colorés

✨ La fête des mères version créative (et très désirée)

À la veille de la fête des mères, ce rendez-vous devient le lieu rêvé pour trouver un cadeau vraiment différent : sensible, rare, exclusif.

Un bijou à message, une pièce d’exception, un objet chargé d’émotion… À offrir à une mère, une figure aimée, ou à soi-même — parce qu’on le vaut bien.

Une expérience complète : ateliers & food court italien

Au-delà du shopping, place à l’expérience :

Des ateliers créatifs pour mettre les mains dans la matière.

Un food court italien signé Fiori di Pasta, à savourer sur place ou à emporter de midi à 14h

Des échanges authentiques avec les artisans présents.

Un moment hors du temps, entre délicatesse, transmission et dolce vita.

Infos pratiques

Lieu : Hôtentique Bordeaux – entrée de l’événement : 24 rue de la Liberté, 33200 Bordeaux

Dates, horaires : Vendredi 23 mai, 11h–21h ,Samedi 24 mai, 10h–19h

Gratuit = entrée libre

✨ Une célébration du beau, de la main et du cœur

Ce marché de créateurs est bien plus qu’un événement : c’est une invitation à ralentir, ressentir, choisir autrement. Un hommage vibrant à l’artisanat, à la répétition du geste, au cycle du faire — et à toutes les femmes qui créent, donnent et partagent.

On vous attend pour célébrer ensemble, avec style, tendresse et audace.

