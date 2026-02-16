Et si j’osais ? Rue Pierre Sémard Thiviers

Et si j’osais ?

Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

Une journée pour questionner, expérimenter, partager et se rencontrer autour des droits des femmes.

Dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes, viens vivre une journée riche en rencontres et en découvertes

Ateliers & animations autour du voyage en solo, de la sexualité, du consentement, des limites, du corps, de la danse, des outils, du vélo, de la tronçonneuse, initiation DJ…

Espaces enfants et ados contes qui déconstruisent les genres, échanges et créations autour de l’identité

☕ Café & stands expositions, infos, solidarité, entrepreneuriat, contraception, don d’ovocytes

Oser être soi coiffure, maquillage, photo

️ Restauration midi et soir, Bar & café ouverts

21h Bal Trad avec Ronzes

22h30 Gigi DJ .

English : Et si j’osais ?

A day to question, experiment, share and meet around women’s rights.

