Et si la femme était l’avenir de l’homme ? Espace Le Ludoval Reims

Et si la femme était l’avenir de l’homme ?

Espace Le Ludoval 1 Place René Clair Reims Marne

L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit et sans elle, il n’est qu’un blasphème. (Aragon)

Dès 1975, Jean Ferrat reprenait les mots d’Aragon dans sa célèbre chanson en clamant que la femme est l’avenir de l’homme mais, à une époque où chacun tente de faire de son mieux pour que l’égalité entre les sexes ne soit plus une utopie, certains clichés résistent encore et toujours.

Et si la femme prenait définitivement le pouvoir, que se passerait-il ? Les places de parking seraient-elles plus larges ? Les toilettes plus nombreuses ? Les hommes pisseraient-ils assis et porteraient-ils jupes et talons hauts ? Y aurait-il moins de guerres et plus de soldes débiteurs sur les cartes bleues ?

Venez rire, réfléchir et donner votre avis sur ce que pourrait être le monde de demain avec ce seul en scène musical rempli d’amour et d’humour et qui devrait plaire autant aux femmes qu’aux hommes. .

