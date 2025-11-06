Et si la Méditerranée devenait une entité juridique pour mieux la protéger? Le Récif Marseille 1er Arrondissement

Jeudi 6 novembre 2025 de 18h à 20h. Le Récif 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Victor David, spécialiste des droits de la Nature, présente son projet de reconnaissance juridique de la mer Méditerranée. Un enjeu crucial pour sa protection, inspiré du mouvement international des droits de la Nature. À ne pas manquer !

Spécialiste reconnu dans le domaine des droits de la Nature en France, Victor David nous présentera le projet sur lequel il travaille en tant que chargé de recherche depuis deux ans à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie (IMBE) à Marseille. Il étudie comment la mer Méditerranée pourrait être reconnue juridiquement comme une entité à part entière afin d’assurer sa protection. L’objectif? Donner à la mer Méditerranée des droits propres en tant qu’entité et penser à une gouvernance unifiée, à la hauteur des enjeux écologiques qui traversent ses 21 pays riverains malgré leurs différences juridiques. Cette réflexion s’inscrit dans le mouvement international des droits de la Nature, déjà appliqué ailleurs dans le monde (rivières, forêts, lagunes) et notamment en Espagne, et vise à renforcer la protection d’un patrimoine naturel unique mais aujourd’hui menacé.​ Une conférence à ne pas manquer pour imaginer, ensemble, un avenir où le droit devient un véritable outil au service de la mer Méditerranée. .

Le Récif 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Victor David, a specialist in the rights of nature, presents his project for legal recognition of the Mediterranean Sea. A crucial issue for its protection, inspired by the international Rights of Nature movement. Not to be missed!

German :

Victor David, Experte für Naturrechte, stellt sein Projekt zur rechtlichen Anerkennung des Mittelmeers vor. Eine entscheidende Herausforderung für seinen Schutz, inspiriert von der internationalen Bewegung für die Rechte der Natur. Nicht verpassen!

Italiano :

Victor David, specialista dei diritti della natura, presenta il suo progetto di riconoscimento giuridico del Mar Mediterraneo. Un tema cruciale per la sua protezione, ispirato al movimento internazionale per i diritti della natura. Da non perdere!

Espanol :

Victor David, especialista en derechos de la naturaleza, presenta su proyecto de reconocimiento jurídico del mar Mediterráneo. Un tema crucial para su protección, inspirado en el movimiento internacional por los derechos de la naturaleza. ¡No se lo pierda!

