Et si la mort n’existait pas ? – Conférence de Stéphane Allix Salle festive Nantes Erdre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 19:30 – 22:00

Gratuit : non 25 € Adultes

Et si la mort n’existait pas ? La médiumnité bouscule nos certitudes et ouvre une porte vertigineuse sur l’au-delà. Depuis près de vingt ans, le journaliste et écrivain Stéphane Allix enquête sur les expériences extraordinaires liées à la conscience et sur la possibilité d’une communication avec les défunts. À travers ses recherches, il démontre que la vie après la mort n’est plus une croyance, mais une réalité observable. Lors de cette soirée, Nicolas, Marie et Elise dialogueront avec Stéphane Allix autour de ses découvertes : Comment les médiums perçoivent-ils les défunts ? Que peut-on apprendre de ces échanges entre les mondes ? Que devenons-nous après la mort ? Pourquoi nos priorités changent-elles face à cette nouvelle compréhension de la vie ? À partir de son dernier livre, « La Preuve », Stéphane Allix nous invite à dépasser les limites du rationnel pour explorer ce mystère universel : celui de la conscience et de sa continuité au-delà du corps. Stéphane Allix est journaliste, ancien reporter de guerre, écrivain et réalisateur. À la suite du décès accidentel de son frère, il fonde l’INREES (Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires) et le magazine Inexploré, et crée la série documentaire Enquêtes Extraordinaires sur M6. Auteur des livres « Le Test », « La Mort n’existe pas », « la Preuve », il poursuit depuis plus de vingt ans une quête passionnée : comprendre ce qui se joue entre la vie et la mort. Une rencontre exceptionnelle, intime et inspirante, pour questionner nos croyances et éveiller notre conscience.

Salle festive Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 31 60 0671160457 https://www.helloasso.com/associations/les-rendez-vous-inspirants/evenements/les-rdv-inspirants-2026



Afficher la carte du lieu Salle festive Nantes Erdre et trouvez le meilleur itinéraire

