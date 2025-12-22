Et si l’art stimulait notre mémoire ? (Conférence interactive réservée aux seniors) Salle Madeleine Huet

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Senior

Ce qui stimule et entretient le mieux notre mémoire et, plus largement, nos fonctions cognitives n’est jamais ce que l’on croit !Lors de la conférence interactive, l’association ARTZ vous invite à vous plonger dans la thématique des jardins. De Fragonard à Klimt, en passant par Monet, déambulez dans des espaces naturels, variés, et apaisants, avec une médiatrice culturelle, Aucune connaissance sur le sujet n’est nécessaire. Rendez-vous le mercredi 4 février de 14h30 à 16h salle Madeleine Huet. Sur inscription auprès du CCAS au 02 40 26 44 36. Apprendre de nouvelles choses stimule notre mémoire et a un impact profond sur le bien-être mental et émotionnel. Les activités culturelles permettent de maintenir une bonne santé cognitive et de renforcer le moral, offrant une véritable bouffée d’air frais. ARTZ a conçu une méthode originale qui permet de vous guider, pas à pas, dans la découverte des plus grandes œuvres d’art.Avec le soutien de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Loire-Atlantique.

Salle Madeleine Huet 44860

0240264436



Afficher la carte du lieu Salle Madeleine Huet et trouvez le meilleur itinéraire

