Et si le Design se mettait au service de votre stratégie ?, Espace Associatif Quimper-Cornouaille, Quimper

Des défis majeurs dans votre entreprise ? Vous avez déjà tout essayé et le problème perdure ? Des enjeux stratégiques qui touchent tellement de facettes de votre organisation, au point de ne plus savoir par où commencer, ni même à qui en parler ?

Si vos innovations peinent à percer, si vos clients résistent, si vos projets s’enlisent, si vos équipes ne sont pas toujours alignées, le problème n’est peut-être pas ce que vous faites, mais comment vous le mettez en œuvre.

Souvent, l’innovation se concentre sur la solution (technologie, produit, fonctionnalité) sans interroger suffisamment les usages réels, le sens, la valeur créée ou la manière dont l’offre s’inscrit dans un écosystème plus large.

Le design peut révéler ces angles morts, fournir des clés de compréhension et transformer la complexité en opportunités. Avec son approche méthodique et sensible, le design aide à structurer les choix stratégiques, clarifier les priorités et avancer avec une vision partagée.

Plus qu’un outil, le design est une pensée du possible. Il aide les organisations à grandir de manière soutenable et désirable : humainement, économiquement, stratégiquement.

Un témoignage vivant : l’impact pour l’entreprise

À travers le retour d’expérience croisé entre Laura Le Du, dirigeante d’Opti’Sea, et Carine Vadet-Perrot, designer, vous découvrirez comment le design, intégré en amont, permet de clarifier la stratégie, aligner les équipes, intégrer les parties prenantes et rendre une offre désirable.

Présentation des intervenantes :

Laura LE DU, co-fondatrice et directrice générale d’OPTI’SEA

Elle accompagne la transformation des ports, pour révéler leur potentiel, optimiser leur exploitation, développer leurs activités et piloter leurs projets, à partir de la data.

OPTI’SEA anticipe le futur pour concevoir aujourd’hui les outils adaptés aux ports de demain : intelligents, attractifs, performants, centrés sur les usagers et attentifs à leur intégration environnementale.

Elle partagera pourquoi et comment OPTI’SEA a eu recours au design et ce que cela a apporté à l’entreprise, à l’équipe et à la manière de travailler.

Carine Vadet-Perrot, designer et fondatrice de Graine de papier, atelier de design

Elle accompagne les organisations pour clarifier ce qui est essentiel, structurer leurs décisions et rendre visible ce qui crée de la valeur, en intégrant les dimensions économiques, concurrentielles, productives et humaines.

Par le design, elle aide les équipes à traduire la complexité, construire une vision cohérente, transformer les enjeux en plans d’action, et aligner l’image de la marque avec son ambition.

Elle partagera en quoi le design est un levier stratégique pour l’entreprise et comment elle a accompagné OPTI’SEA sur les questions qu’elle se posait.

Espace Associatif Quimper-Cornouaille 1 All. Jean-René Calloc'h, 29000 Quimper Quimper 29000 Ti Douar Finistère Bretagne

