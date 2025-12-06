« Et si le père Noël oubliait Noël », conte de Caroline Castelli Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Ce jour-là c’était Noël, le père Noël avait l’impression d’avoir oublié quelque chose mais quoi ? La petite sorcière voulait faire un bisou au Père Noël mais où est-il ?

Ils avaient tout préparé à la maison, les chocolats, les guirlandes, les chaussons et pourtant quelque chose manquait… et la grande histoire du père Noël vert devenu rouge a commencé…

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr