ET SI LE STRESS N’ÉTAIT PAS LE PROBLÈME ? Tressan

Découvrez le rôle clé de votre système nerveux et son pouvoir pour relever les défis de la vie !

Avec Delphine Larue, Coach Pleine Confiance

Buvette et petite restauration sur place

13 bis rue des Barris Tressan 34230 Hérault Occitanie +33 6 79 02 38 91

English :

Discover the key role of your nervous system and its power to meet life’s challenges!

With Delphine Larue, Pleine Confiance Coach

Refreshments and snacks on site

German :

Entdecken Sie die Schlüsselrolle Ihres Nervensystems und seine Kraft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern!

Mit Delphine Larue, Coach Pleine Confiance

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Scoprite il ruolo chiave del vostro sistema nervoso e il suo potere di affrontare le sfide della vita!

Con Delphine Larue, Coach di Fiducia Completa

Rinfresco e snack in loco

Espanol :

¡Descubre el papel clave de tu sistema nervioso y su poder para afrontar los retos de la vida!

Con Delphine Larue, Coach de Confianza Plena

Refrescos y tentempiés in situ

