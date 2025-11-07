ET SI LE STRESS N’ÉTAIT PAS LE PROBLÈME ? Tressan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découvrez le rôle clé de votre système nerveux et son pouvoir pour relever les défis de la vie !
Avec Delphine Larue, Coach Pleine Confiance
Buvette et petite restauration sur place
13 bis rue des Barris Tressan 34230 Hérault Occitanie +33 6 79 02 38 91 

English :

Discover the key role of your nervous system and its power to meet life’s challenges!
With Delphine Larue, Pleine Confiance Coach
Refreshments and snacks on site

German :

Entdecken Sie die Schlüsselrolle Ihres Nervensystems und seine Kraft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern!
Mit Delphine Larue, Coach Pleine Confiance
Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Scoprite il ruolo chiave del vostro sistema nervoso e il suo potere di affrontare le sfide della vita!
Con Delphine Larue, Coach di Fiducia Completa
Rinfresco e snack in loco

Espanol :

¡Descubre el papel clave de tu sistema nervioso y su poder para afrontar los retos de la vida!
Con Delphine Larue, Coach de Confianza Plena
Refrescos y tentempiés in situ

