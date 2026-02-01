Et si les boules de neige flottaient sur l’eau ? Niederbronn-les-Bains

Et si les boules de neige flottaient sur l’eau ?

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2026-02-18 14:30:00

2026-02-18 18:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Les participants auront l’occasion de se glisser dans une immense boule transparente et tenteront de marcher sur l’eau sans tomber. Une activité immersive et accessible à tous, promettant rires et sensations.

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Participants will have the opportunity to slip into a huge transparent ball and try to walk on water without falling. An immersive activity accessible to all, promising laughter and thrills.

