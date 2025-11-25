Et si les contes... Médiathèque Germinal La Grand-Combe

Et si les contes… Mardi 25 novembre, 14h00 Médiathèque Germinal Gard

Séance scolaire

Le Théâtre de la Palabre se met à l’heure du conte avec Elisabeth Gavalda, Vincent Granger, Alain Laurier et Vincent Lorimy.

Un cabaret autour des Contes oubliés des frères Grimm, Contes impatients d’être vécus d’Henri Gougaud, contes berbères, Nouveaux contes de la savane d’Amadou Hampâté Bâ, Histoires drôles de Nasr Eddin Hodja et contes anonymes.

Ce sont des fables inventées, des contes du passé et des histoires d’ aujourd’hui que nous interprétons en utilisant le théâtre, le jeu masqué, la musique, la marionnette et le jonglage.

Légende, anecdote, variation, réécriture, récit d’amour, de jalousie, de haine, d’animaux fantastiques, d’objets imaginaires, de cailloux symboliques, d’épées miraculeuses. Histoire écrite, racontée, transmise, oubliée, ressortie du passé, contes à venir ou dans l’avenir, ce sont des mots qui passent de bouche à oreille, du geste à la scène. Ce sont les jongleurs du Moyen-Âge, les griots africains, les mimes, les conteuses et conteurs d’aujourd’hui…

Et si les contes pour enfants servaient à régler les comptes des adultes ?

Médiathèque Germinal 3 Rue de la République, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie

