Et si les monstres existaient… Par la conteuse Nathalie de Ma Fabrique à Mots Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Et si les monstres existaient… Par la conteuse Nathalie de Ma Fabrique à Mots

Écuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Un spectacle drôlement effrayant qui parle des monstres gentiment.

Si tu n’as même pas peur… tu peux venir écouter des histoires… bien assis sur les coussins… les mains sur les yeux mais pas trop.

Chut !!! Ce sont eux… je les entends…

Tu peux amener tes parents… tu leur tiendras la main…

Tout public à partir de 4 ans. .

