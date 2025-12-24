Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ?, Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-08 14:00 – 18:00

Gratuit : non Droits d’entrée habituels (4€ TP; 1.5€ TR; gratuités sous conditions) Droits d’entrée habituels (4€ TP; 1.5€ TR; gratuités sous conditions) Tout public

Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ? Jules Verne est le témoin d’une époque de découvertes et de bouleversements scientifiques. Il fait par ailleurs des sciences le cœur de son œuvre littéraire, et donne naissance à un nouveau genre romanesque : le roman scientifique. Mais il est aussi une figure de la littérature de l’imaginaire, qui endosse aux côtés d’autres auteurs la paternité de la science-fiction. À l’image de cette dualité entre imaginaire et rigueur scientifique, le musée Jules Verne s’associe à la mission PATSTEC pilotée par Nantes Université pour présenter au public une sélection d’objets scientifiques contemporains de l’auteur. Sous la plume de Ketty Steward, chacun de ces objets est réinventé, pour mieux nous ouvrir les portes de l’imaginaire : que pourraient être ces objets dans l’univers des Voyages extraordinaires ?Découvrez la démarche sensible de Ketty Steward Initialement présentés dans le cadre de la Fête de la Science, ces objets scientifiques prolongent leur présence au musée jusqu’au 5 janvier 2026 ! À découvrir sur le parcours de visite du musée.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr



