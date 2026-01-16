Et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 17 février, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Au-delà de l’émerveillement que suscitent les oiseaux, comment peuvent-ils nous aider à vivre autrement ? Élise Rousseau, naturaliste, et Philippe J. Dubois, ornithologue, nous éclairent.

En observant les oiseaux et en les protégeant, on découvre des remèdes insoupçonnés à nos maux contemporains. La patience, l’écoute et la contemplation des oiseaux se révèlent ainsi des leviers efficaces pour vaincre ses peurs, éloigner le stress, se libérer de ses jugements de valeur, ou redéfinir son identité.

**Élise Rousseau** est autrice de nombreux ouvrages et philosophe. **Philippe J. Dubois** est auteur et ingénieur écologue. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Ornithérapie_ (Albin Michel, 2025)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T22:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



