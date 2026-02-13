Et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux ? Mardi 17 février, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

En observant les oiseaux et en les protégeant, on découvre des remèdes insoupçonnés à nos maux contemporains. La patience, l’écoute et la contemplation des oiseaux se révèlent ainsi des leviers efficaces pour vaincre ses peurs, éloigner le stress, se libérer de ses jugements de valeur, ou redéfinir son identité.

Élise Rousseau est autrice de nombreux ouvrages et philosophe. Philippe J. Dubois est auteur et ingénieur écologue. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Ornithérapie (Albin Michel, 2025)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Au-delà de l’émerveillement que suscitent les oiseaux, comment peuvent-ils nous aider à vivre autrement ? Élise Rousseau, naturaliste, et Philippe J. Dubois, ornithologue, nous éclairent.

