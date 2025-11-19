Et si l’on jouait à des jeux géants ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Et si l’on jouait à des jeux géants ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris mercredi 19 novembre 2025.
Accueil bilingue LSF/FR
Le jeu de l’oie, les petits chevaux ou twister tout le monde connait. Mais avez-vous déjà jouer avec les versions géantes ?
Le mercredi 19 novembre 2025
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr