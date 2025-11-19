Et si l’on jouait à des jeux géants ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Accueil bilingue LSF/FR

Le jeu de l’oie, les petits chevaux ou twister tout le monde connait. Mais avez-vous déjà jouer avec les versions géantes ?

Le mercredi 19 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-19T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-19T16:00:00+02:00_2025-11-19T17:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr