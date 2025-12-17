Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Accueil bilingue LSF/FR

En solo, en battle, en famille, petits et grands, venez jouer sur Switch ou sur PS4.

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



