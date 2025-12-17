Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Et si l’on jouait… aux jeux vidéo ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 17 janvier 2026.
Accueil bilingue LSF/FR
En solo, en battle, en famille, petits et grands, venez jouer sur Switch ou sur PS4.
Le samedi 17 janvier 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-17T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T16:00:00+02:00_2026-01-17T17:30:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard et trouvez le meilleur itinéraire