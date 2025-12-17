Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Pour profiter pleinement de la soirée, vous pouvez apporter boissons et nourriture afin que nous partagions un bon moment entre deux parties.

Accueil bilingue LSF/FR

On commence par les jeux vidéo et on enchaine avec des jeux de société pour les petits et les grands, de la bonne humeur, de quoi passer une belle après-midi et une belle soirée…

… vous pouvez aussi apporter vos jeux préférés afin de les faire découvrir.

Le samedi 14 février 2026

de 16h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



