Et si l’on travaillait 3h par jour ? Musée de Bretagne Rennes Dimanche 29 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine

Avec Baptiste Mylondo, économiste et défenseur du revenu inconditionnel, venez repenser la place du travail dans nos vies !

_« Ensemble, nous tenterons d’imaginer les possibilités offertes par une augmentation de notre temps libre, tout en ouvrant la discussion sur la manière dont le travail nous stimule mais peut aussi nous abîmer. »_

​ _« Tous les quatre étudiants en science de l’environnement, nous avons décidé de ne pas nous avouer vaincus quant à l’avenir que nous promet le système productiviste ; nous savons qu’il est possible de concilier bivouac, vie associative et travail tout en ayant encore le temps pour paresser au soleil. Cela à une seule condition : diminuer le temps de travail. »_

**_Marco, Marie, Marjane et Olga_**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:15:00.000+02:00





Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



