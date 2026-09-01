Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Et si nos surplus devenaient une richesse pour le territoire

Le p.a.r.c Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Et si nos surplus devenaient une richesse pour le territoire.

Il y a ceux qui pourraient les valoriser. Habitants, producteurs, associations, collectivités, épiceries, cantines, cuisiniers… Et si nous mettions ces ressources et ces envies en relation le 25 septembre rencontrons-nous pour partager, découvrir et imaginer ensemble de nouvelles façons de faire circuler nos surplus localement.

Assocution marc pour une alimentation ressource et collective des ressources locales à faire circuler ensemble. Rencontre ouverte à tous.tes que vous ayez un surplus à valoriser, une idée, un besoin, du temps, un réseau ou simplement l’envie de découvrir ce qui existe autour de vous.

Tannerre-en-Puisaye lieu précis à confirmer 17h30-19h30inscription indispensable lien: pour vous inscrire association le p.a.r.c – 09 50 86 98 91 – asso@leparc.org .

Le p.a.r.c Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 86 98 91 asso@leparc.org

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English : Et si nos surplus devenaient une richesse pour le territoire

L’événement Et si nos surplus devenaient une richesse pour le territoire Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-09-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !