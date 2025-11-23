Et si nous fêtions la Saint-Clément Saint-Clément
Et si nous fêtions la Saint-Clément Saint-Clément dimanche 23 novembre 2025.
Et si nous fêtions la Saint-Clément
Saint-Clément Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Et si nous fêtions la St-Clément,
Repas dansant animé par le groupe folkorique de Saint-Clément
Diffusion des festivals d’accordéon grâce à la participation de mélodirama.fr
Terrine de campagne bourguignon tourtous fromage tarte aux fruits 20€
Places limitées .
Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 00 49
English :
German : Et si nous fêtions la Saint-Clément
Italiano :
Espanol : Et si nous fêtions la Saint-Clément
L’événement Et si nous fêtions la Saint-Clément Saint-Clément a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze