Et si nous fêtions la Saint-Clément

Saint-Clément Corrèze

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Et si nous fêtions la St-Clément,

Repas dansant animé par le groupe folkorique de Saint-Clément

Diffusion des festivals d’accordéon grâce à la participation de mélodirama.fr

Terrine de campagne bourguignon tourtous fromage tarte aux fruits 20€

Places limitées .

Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 00 49

Et si nous fêtions la Saint-Clément

Et si nous fêtions la Saint-Clément

