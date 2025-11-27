Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Dans les locaux de l’Espace Jeunes Soustons

Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

Dans les locaux de l’Espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage. Gratuit et ouvert à tous.

Dans les locaux de l’Espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

La Leche League?s meetings are caring spaces for exchange and sharing about breastfeeding and mothering. Free and open to all.

German : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

Die von der La Leche League geleiteten Treffen sind wohlwollende Räume für den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Informationen rund um das Stillen und die Mutterschaft. Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Gli incontri gestiti da La Leche League sono un luogo amichevole per parlare e condividere idee sull’allattamento e sull’essere madre. Sono gratuiti e aperti a tutti.

Espanol : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

Las reuniones organizadas por la Liga de la Leche son un lugar agradable para hablar y compartir ideas sobre la lactancia materna y la maternidad. Son gratuitas y están abiertas a todos.

