Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Dans les locaux de l’espace jeunes Soustons

Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

Dans les locaux de l’espace jeunes Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.

Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription par mail

Avec la participation de Aline de la Maison des Parents des Familles et des 1000 premiers jours

Dans les locaux de l'espace jeunes Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 sylviricochon@orange.fr

English : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

La Leche League?s meetings are caring spaces for exchange and sharing about breastfeeding and mothering.

Free and open to all. Register by e-mail

With the participation of Aline from Maison des Parents des Familles and 1000 premiers jours

