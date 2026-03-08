Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Dans les locaux de l’Espace Jeunes Soustons
Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Dans les locaux de l’Espace Jeunes Soustons jeudi 26 mars 2026.
Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?
Dans les locaux de l’Espace Jeunes Avenue Labouyrie, plaine de l’Isle Verte Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.
Gratuit et ouvert à tous.
Sur inscription: sylviericochon@orange.fr
Avec la participation de Aline de la Maison des Parents des Familles et des 1000 premiers jours. .
Dans les locaux de l’Espace Jeunes Avenue Labouyrie, plaine de l’Isle Verte Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?
La Leche League?s breastfeeding and mothering meetings provide a friendly forum for exchange and sharing.
L’événement Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Soustons a été mis à jour le 2026-03-04 par OTI LAS