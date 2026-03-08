Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Dans les locaux de l’Espace Jeunes Soustons

Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

Dans les locaux de l’Espace Jeunes Avenue Labouyrie, plaine de l’Isle Verte Soustons Landes

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.

Gratuit et ouvert à tous.

Sur inscription: sylviericochon@orange.fr

Avec la participation de Aline de la Maison des Parents des Familles et des 1000 premiers jours. .

La Leche League?s breastfeeding and mothering meetings provide a friendly forum for exchange and sharing.

