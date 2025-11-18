ET SI NOUS PARLIONS GRAND-PARENTALITÉ ? Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 13:30:00

fin : 2025-11-18 15:00:00

2025-11-18

Devenir grand-parent n’est pas simple de nouveaux liens à créer, une nouvelle place au sein de la famille, un équilibre à trouver entre les envies et les besoins de chacun…

Anne COLOMBIN vous propose de partager vos questionnements et expériences en toute convivialité !

L’entrée est gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .

