Et si nous regardions autrement le campus Porte des Alpes ? Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes Bron

Et si nous regardions autrement le campus Porte des Alpes ? Vendredi 19 septembre, 10h30 Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes Métropole de Lyon

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

À travers une visite guidée, la doctorante Anne Loustalet vous invite à comprendre ce campus universitaire en retraçant son évolution urbaine et architecturale, de 1970 à nos jours. Parcourez un lieu de vie et d’étude en complète mutation, laissez-vous surprendre par des détails insolites et découvrez un pan méconnu de l’histoire urbaine de l’Est lyonnais et de son patrimoine.

Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes 5 Avenue Pierre Mendès France 69500 Lyon Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le Campus Porte des Alpes (PDA) est situé sur les communes de Bron et de Saint-Priest, à proximité de la zone commerciale de « Porte des Alpes ». Accès : arrêt du T2 « Parilly – Université »

© Anne Loustalet