Et si nous regardions autrement le campus Porte des Alpes ? Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes Bron

Et si nous regardions autrement le campus Porte des Alpes ? Vendredi 17 octobre, 13h00 Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes Métropole de Lyon

Début : 2025-10-17T13:00 – 2025-10-17T14:30

Fin : 2025-10-17T13:00 – 2025-10-17T14:30

À travers une visite guidée, la doctorante Anne Loustalet vous invite à comprendre ce campus universitaire en retraçant son évolution urbaine et architecturale, de 1970 à nos jours. Parcourez un lieu de vie et d’étude en complète mutation, laissez-vous surprendre par des détails insolites et découvrez un pan méconnu de l’histoire urbaine de l’Est lyonnais et de son patrimoine.

Rendez-vous sur le parvis de l’université, à l’arrêt de tram « Parilly – Université Hippodrome », tel que représenté sur l’image qui accompagne cette annonce.

Réservation obligatoire par mail : mediation-sciences-societe@univ-lyon2.fr

© Université Lumière Lyon 2