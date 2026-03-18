ET SI NOUS REGARDIONS LA LOIRE AUTREMENT ? Route des Carris Frossay

ET SI NOUS REGARDIONS LA LOIRE AUTREMENT ?

Route des Carris Quai Vert Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Et si nous regardions l’estuaire de la Loire autrement ?

Frossay Quai Vert

Samedi 11 avril

14h

Partez pour un voyage ligérien de 4 km à pied pour découvrir et partager vos regards sur les paysages de l’estuaire de la Loire. Cette balade participative invite habitants et visiteurs à observer les milieux naturels, comprendre leurs évolutions et échanger autour des enjeux liés au changement climatique.

Cette animation s’inscrit dans le cadre du projet européen LIFE Adapto+, porté notamment par le Conservatoire du littoral. Ce programme expérimente des solutions fondées sur la nature pour accompagner les territoires littoraux et estuariens face à la montée du niveau de la mer, aux risques d’érosion et aux transformations des paysages. Il vise à imaginer de nouvelles façons d’habiter et de préserver ces espaces sensibles, tout en conciliant biodiversité, usages humains et qualité de vie.

La balade sera animée par la paysagiste Louise Quintana et le géographe Olivier Riou, qui proposeront des clés de lecture du territoire et des échanges avec les participants.

✔️ Parcours accessible aux trottinettes et aux poussettes

⚠️ Les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs

Inscriptions obligatoires s.courilleau@conservatoire-du-littoral.fr .

Route des Carris Quai Vert Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire s.courilleau@conservatoire-du-littoral.fr

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L’événement ET SI NOUS REGARDIONS LA LOIRE AUTREMENT ? Frossay a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin