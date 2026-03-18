Et si nous regardions l’estuaire de la Loire autrement ? Lavau-sur-Loire
Et si nous regardions l’estuaire de la Loire autrement ? Lavau-sur-Loire samedi 11 avril 2026.
Et si nous regardions l’estuaire de la Loire autrement ?
Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Partez pour un voyage ligérien de 4 km à pied pour découvrir et partager vos regards sur les paysages, entre riverains et amoureux de la Loire.
Inscriptions obligatoires par mail s.courilleau@conservatoire-du-littoral.fr
Animée par la paysagiste Louise Quintana et le géographe Olivier Riou. Une initiative portée par le projet LIFE Adapto+. .
Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire s.courilleau@conservatoire-du-littoral.fr
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L’événement Et si nous regardions l’estuaire de la Loire autrement ? Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon