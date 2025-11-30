Et si on changeait d’avis sur les serpents ? Théâtre du bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy

Et si on changeait d’avis sur les serpents ?

Rencontre animée par Hervé Bouard.

En général, on ne les aime pas. Si on se demande pourquoi, on n’a souvent pas beaucoup de réponse argumentée. C’est comme ça. Ils n’ont pas de pattes, ils ont du venin, ils sont dangereux… Et si finalement ils étaient tout simplement des animaux comme les autres… Hervé Bouard nous propose d’en discuter sereinement à partir des connaissances scientifiques dont on dispose. .

