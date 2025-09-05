ET SI ON CHANGEAIT NOS PRATIQUES ÉDUCATIVES ? Gignac

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Une conférence pour comprendre les violences éducatives ordinaires, leurs effets à court et long terme, et explorer des alternatives bienveillantes.

L’objectif changer de regard sur l’enfant, sans jugement, pour faire évoluer nos pratiques.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi du 10 juillet 2019, encore méconnue, qui interdit ces violences dans l’autorité parentale.

Elles restent pourtant fréquentes, à la maison comme dans les structures éducatives.

Des outils seront disponibles à l’issue de la conférence.

Avec l’association Stop VEO et en co-réalisation avec le Sonambule.

Réservation conseillée. .

English :

A conference to understand ordinary educational violence, its short- and long-term effects, and explore benevolent alternatives.

The aim: to change the way we look at children, without judgement, so that our practices can evolve.

German :

Eine Konferenz, um die gewöhnliche Gewalt in der Erziehung, ihre kurz- und langfristigen Auswirkungen zu verstehen und wohlwollende Alternativen zu erforschen.

Das Ziel: einen anderen Blick auf das Kind zu werfen, ohne zu urteilen, um unsere Praktiken weiterzuentwickeln.

Italiano :

Una conferenza per comprendere la violenza educativa ordinaria, i suoi effetti a breve e a lungo termine e per esplorare alternative di cura.

L’obiettivo è cambiare il modo in cui guardiamo i bambini, senza giudicarli, in modo che le nostre pratiche possano evolvere.

Espanol :

Una conferencia para comprender la violencia educativa ordinaria, sus efectos a corto y largo plazo, y explorar alternativas solidarias.

El objetivo es cambiar nuestra forma de mirar a los niños, sin juzgarlos, para que nuestras prácticas puedan evolucionar.

