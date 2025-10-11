Et si on chantait ? Condat-sur-Vienne

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gilles Favreau, cycliste-chanteur-musicien, sillonnera les hameaux avec son accordéon pour faire naître un choeur éphémère… qui montera sur scène à l’Espace Confluences dimanche après-midi !

Le principe Le samedi, on répète au plus près de chez vous en quatre lieux distincts à Poulouzat, Veyrinas, Chambon et dans le bourg de Condat (à vous de faire votre choix). Le dimanche après-midi, on se rassemble à Confluences pour préparer la représentation et on monte sur scène dans la joie et la bonne humeur. Les lieux et horaires vous seront précisés très vite.

Le répertoire Camille, Vanessa Paradis, Françoise Fabian, Yves Montand, Manu Galure, Raphaële Lannadère. L’expérience vous tente ? Réservez votre week-end, affûtez vos voix comme vos mollets et inscrivez-vous sur le site de la commune pour recevoir les paroles des chansons. .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 20 00

