Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 11 avril 2026.
Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Une petite mise en corps et en voie et on y va , on chante
pas besoin de savoir chanter, quelques petits exercices de voix, de rythmes au début
quelques propositions vocales que tout le monde reprend … Une composition vocale se créé au fur et à mesure.
Ouvert à toutes et tous .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani
L’événement Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PAYS DES ABERS
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