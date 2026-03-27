Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Une petite mise en corps et en voie et on y va , on chante

pas besoin de savoir chanter, quelques petits exercices de voix, de rythmes au début

quelques propositions vocales que tout le monde reprend … Une composition vocale se créé au fur et à mesure.

Ouvert à toutes et tous .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani

L’événement Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PAYS DES ABERS