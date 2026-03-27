Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 11 avril 2026.

Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :
2026-04-11

Une petite mise en corps et en voie et on y va , on chante

pas besoin de savoir chanter, quelques petits exercices de voix, de rythmes au début

quelques propositions vocales que tout le monde reprend … Une composition vocale se créé au fur et à mesure.

Ouvert à toutes et tous   .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English : Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani

L’événement Et si on chantait, polyphonie spontanée avec Joëlle Colombani Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PAYS DES ABERS

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